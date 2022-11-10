Тамбов, , 13:56 — REGNUM В зону специальной военной операции проводили 10 ноября очередную группу военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

На торжественных проводах в Тамбове бойцам передали наборы с предметами первой необходимости, собранные жителями области. По словам губернатора Максима Егорова, перезапущена работа регионального волонтёрского штаба, который принимает заявки на помощь военнослужащим и членам их семей. На специальном счёте аккумулировано 108,2 млн рублей пожертвований, из них на приобретение необходимых товаров мобилизованным потрачено 65,4 млн рублей.

«Каждый из вас уже герой. Настоящие мужчины, которые выбрали своей профессией защиту Родины. Желаю скорейшего выполнения поставленных задач. Все меры поддержки вам и вашим семьям будут оказаны в полном объёме. Мы ждем вас всех домой», — напутствовал бойцов глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, первые 50 тамбовских военнослужащих отправились на фронт 7 октября.