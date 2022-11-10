Из Тамбова в зону СВО проводили очередной эшелон бойцов
Тамбов, 10 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В зону специальной военной операции проводили 10 ноября очередную группу военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
На торжественных проводах в Тамбове бойцам передали наборы с предметами первой необходимости, собранные жителями области. По словам губернатора Максима Егорова, перезапущена работа регионального волонтёрского штаба, который принимает заявки на помощь военнослужащим и членам их семей. На специальном счёте аккумулировано 108,2 млн рублей пожертвований, из них на приобретение необходимых товаров мобилизованным потрачено 65,4 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, первые 50 тамбовских военнослужащих отправились на фронт 7 октября.