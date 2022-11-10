Кишинёв, 10 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Европейский курс Молдавии находится под угрозой из-за протестов, которые не прекращаются в Кишинёве. Об этом 10 ноября на телеканале Vocea Basarabiei заявил депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Вирджилиу Пысларюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Европейский курс всё ещё можно отменить, и сейчас многие мобилизовались для этого. Все протесты направлены на это, прикрываясь экономическими проблемами, которые действительно существуют», — заявил Пысларюк.

Он обвинил Россию в финансировании ряда партий в Молдавии и заявил, что у демократии «есть определённые пределы». Депутат считает протесты незаконными и ожидает соответствующей реакции от государства на них.

Напомним, экономические проблемы в Молдавии начались через несколько месяцев после прихода к власти прозападной партии «Действие и солидарность» в июле 2021 года. Спустя год в стране тарифы на газ и электроэнергию выросли в разы, а годовой уровень инфляции приблизился к 40%. Это вызвало протесты, на которых требуют отставки президента и правительства.