Москва, 10 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Манёвр по переходу на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом производят подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 10 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«На николаево-криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неразорвавшаяся ракета «Точка-У» боевиков киевского преступного режима была обезврежена сапёрами Росгвардии в Херсонской области.