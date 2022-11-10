Калуга, , 13:53 — REGNUM Реконструкция моста через реку Жиздра завершилась в Козельском районе Калужской области. Проезд для автомобильной техники открыт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта Калужской области.

Мост через реку Жиздра Пресс-служба правительства Калужской области

В рамках реконструкции моста выполнены работы по устройству 11 опор и 66 буронабивных свай, монтажу пролетных строений, установке локальных очистных сооружений, укреплению струенаправляющих дамб. Уложены нижний и верхний слои асфальтобетона, установлены барьерные ограждения на мосту и подходах.

Реконструированный мост через Жиздру — это единственная транспортная артерия, которая соединяет сельское поселение село Березичский стеклозавод с районным центром. В селе и близлежащих деревнях проживает более полутора тысячи человек, в дачный сезон численность населения увеличивается. На территории поседения расположен Березичский стекольный завод, работают детский сад, основная школа, Дом культуры, участковая больница, магазины. По мосту и трассе, соединяющей Березичский стеклозавод с Козельском, проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса.

Отметим, что капитального ремонта моста через реку Жиздра не было с начала 1960-х годов.

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