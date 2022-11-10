Тулон, Франция, 10 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Мэр Тулона Юбер Фалько рассказал о возможном прибытии судна с мигрантами Ocean Viking на побережье Франции, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Тулон — одна из возможностей», — заявил мэр французского города.

Однако Фалько дал понять, что «государство все еще ведет переговоры с Италией».

Мэр заверил, что если бы судно достигло Тулона, оно «пришвартовалось бы к военным владениям, общины не пострадали бы».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что жесткая миграционная политика может помешать беженцам рисковать своей жизнью, чтобы добраться до европейского континент.

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