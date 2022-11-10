Мадрид, 10 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря PSOE Мария Хесус Монтеро призвала левые партии Podemos и Sumar сформировать единую силу, чтобы избежать раскола голосов левых на региональных и муниципальных выборах в 2023 году и добиться большего представительства левых сил. Об этом она заявила в интервью телеканалу TVE.

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Монтеро подчеркнула важность наличия «кандидатов слева, способных объединить голоса избирателей» в политическом спектре левее от социалистов.

Она подчеркнула, что, несмотря на то, что PSOE обращается ко всем избирателям, включая тех, кто ранее голосовал за Podemos, было бы «удобно», чтобы существовала «сила, которая не оттягивала бы голоса внутри левых и была бы эффективной, когда речь идет о представительстве» левых сил.

По этой причине Монтеро призвала к тому, чтобы Unidas Podemos и Sumar «встретились в тех точках, в которых они должны встретиться, чтобы представить альтернативу, которая могла бы быть привлекательной для некоторых граждан, предпочитающих не голосовать за PSOE».

Платформа Sumar была создана вице-премьером Испании Йоландой Диас.