Москва, , 13:54 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) предоставит в Министерство юстиции РФ все необходимые разъяснения о выступлении группы «Би-2» после матча за Суперкубок России по футболу. Об этом 10 ноября сообщили в службе коммуникаций РФС.

Группа «Би-2» во время выступления на финале суперкубка России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

«РФС направит в Минюст все необходимые разъяснения в соответствии с запросом ведомства», — говорится в заявлении.

Напомним, 9 июля состоялся матч за Суперкубок России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» (4:0). После игры на поле стадиона вышла группа «Би-2» и была освистана болельщиками обеих команд.

В апреле произошёл скандал с отменой выступления группы в Омске, где музыканты отказались выступать на фоне флага России и баннера «Za президента».

Читайте также: REGNUM попросил РФС объяснить, почему на Суперкубке выступит группа «Би-2»