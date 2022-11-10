Омск, , 13:52 — REGNUM В Омской области за неделю с 31 октября по 7 ноября значительнее всего из продовольственных товаров подорожал репчатый лук — на 4,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Лук Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным статистиков, на 3,3% стала дороже полукопчёная и варёно-копчёная колбаса. Сметана выросла в цене на 2,5%; фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,7%; глазированные шоколадом мягкие конфеты — на 1,5%; питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности – на 1,4%; охлаждённые и мороженые куры – на 1,2%; овощные консервы для детского питания – на 1,2%; мороженая неразделанная рыба – на 1,1%; вермишель – на 1,1%; мясные консервы для детского питания – на 1%; творог – на 0,8%.

В список товаров, подорожавших на 0,1-0,7% вошли говядина (на 0,7%); макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 0,7%); свинина (на 0,7%); шлифованный рис (на 0,3%) и ряд других продуктов питания.

В то же время в Омской области за указанный период подешевели свежие помидоры (на 6,3%); чай чёрный байховый (на 3,1%); свежие огурцы (на 2,8%); яблоки (на 2,6%); картофель (на 1,8%); сахар-песок (на 1,4%) и ряд других продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области за неделю снизились цены на восемь из 14 наблюдаемых региональным минсельхозом социально значимых продуктов питания.

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