Москва, 10 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Сложившаяся на сегодняшний день система международного права на фоне действий Запада проходит проверку на прочность. Об этом в приветствии участникам 65-го ежегодного собрания Российской ассоциации международного права заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст приветствия опубликован 10 ноября на сайте МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Читайте также: США должны перестать выдавать свои понятия за международное право — МО КНР

Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что коллективный Запад предпринимает «деструктивные попытки расшатывания и ревизии действующих международно-правовых норм в угоду своим узкокорыстным геополитическим интересам». Помимо этого, добавил Лавров, Запад активно использует нелегитимные односторонние санкции.

«А в целях идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов западники настойчиво продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах». Между тем применение на практике этих «правил» подрывает фундаментальные принципы Устава ООН, включая суверенное равенство государств», — подчеркнул российский министр.

Ранее по теме: Американские «правила» выдуманы, чтобы подорвать международное право

Лавров выразил убеждённость, что дискуссии собрания призваны способствовать объединению усилий юристов-международников «в интересах развития международно-правовой мысли и формирования более справедливой многополярной архитектуры мироустройства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что Вашингтону необходимо перестать выдавать за международное право свои национальные понятия. Он отметил, что США являются глобально признанным нарушителем правил международного порядка, так как американская сторона, по его словам, больше всех говорит о них и меньше всех придаёт им внимания.