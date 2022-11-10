Москва, , 13:54 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, в Министерство иностранных дел России был вызван посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш. Ему заявлен протест в связи со сносом советских памятников в Латвии, сообщается на сайте МИД РФ.

Памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков до сноса Smig

«Продолжающийся в Латвии государственный вандализм по демонтажу советских мемориалов и это варварство рассматривается Россией в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма», — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Риекстиньшу также было заявлено о противозаконных шагах властей Латвии, направленных на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге и санатория «Янтарный берег» в Юрмале.

«Вся ответственность за враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, город Даугавпилс (восточная Латвия) подал повторный иск в Конституционный суд страны, оспаривая требование правительства демонтировать два советских военных памятника.

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