Москва, , 13:49 — REGNUM Российские войска переходят на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаево-криворожском направлении. Об этом 10 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

В оборонном ведомстве рассказали, что на николаево-криворожском направлении «осуществляется манёвр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом».

Ранее глава Минобороны отдал приказ об отводе российской группировки войск в Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции прокомментировал отвод подразделений ВС России в Херсонской области.