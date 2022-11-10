Сараево, , 14:21 — REGNUM Совет министров Боснии и Герцеговины 9 ноября единогласно принял программу реформ БиГ на 2021 и 2022 год, которая является политической и правовой платформой сотрудничества этого балканского государства с НАТО.

Босния и Герцеговина Balkan Photos

Председатель Комиссии по сотрудничеству с НАТО Йосип Бркич заявил, что этот документ содержит перечень реформ и конкретных действий, которые БиГ должна предпринять в ходе одного календарного года.

«Важно, что у нас есть последовательность в принятии документа. Этот документ содержит главы, которые касаются юридических и хозяйственных вопросов, а также вопросов безопасности ресурсов БиГ. Там все публично и прозрачно», — процитировало агентство «Танюг» слова Бркича.

Напомним, что в декабре 2018 года страны НАТО одобрили активацию плана действий по членству Боснии и Герцеговины в НАТО и призвали Боснию представить ежегодную национальную программу.