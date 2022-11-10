Калуга, 10 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Три отечественных автомобиля марки УАЗ для земляков — участников специальной военной операции приобретены в Калужской области. Об этом 10 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.

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Просьбу о передаче автомобилей военнослужащие передали председателю калужского облпарламента Геннадию Новосельцеву во время его рабочей поездки в учебную часть.

«Помощь Донбассу от Калужской области идет постоянно. Только на прошлой неделе из Калужской области отправили две фуры: одна с гуманитарным грузом в наш подшефный Первомайск, вторая со стройматериалами, спецоборудованием и медикаментами напрямую на фронт. От командиров подразделений, готовящихся к отправке в зону боевых действий из учебного центра, приходят адресные запросы. Основное — рации, квадрокоптеры, тепловизоры. Покупаем, отвозим, передаем нашим бойцам. Сейчас перед нами стояла новая задача — закупка трех автомобилей УАЗ. Финансируем сообща. Время не ждет, действуем оперативно. В пятницу уже планируем приобрести автомобили. Своими силами приведем машины в полную боевую готовность», — отметил Геннадий Новосельцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Калужская область максимально старается укомплектовать мобилизованных земляков дополнительным снаряжением и оборудованием во время их подготовки в учебках. Так, землякам передали два оснащённых бронированных автомобиля, один уже отправился вместе с калужанами на передовую в зону специальной военной операции.