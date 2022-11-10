Калужская область отправит автомобили для мобилизованных в зону СВО
Калуга, 10 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Три отечественных автомобиля марки УАЗ для земляков — участников специальной военной операции приобретены в Калужской области. Об этом 10 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.
Просьбу о передаче автомобилей военнослужащие передали председателю калужского облпарламента Геннадию Новосельцеву во время его рабочей поездки в учебную часть.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Калужская область максимально старается укомплектовать мобилизованных земляков дополнительным снаряжением и оборудованием во время их подготовки в учебках. Так, землякам передали два оснащённых бронированных автомобиля, один уже отправился вместе с калужанами на передовую в зону специальной военной операции.