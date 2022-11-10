Иркутск, , 13:47 — REGNUM В 2022 году Иркутской области снизились аварийность на дорогах. Совместный анализ провело министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, сообщает 10 ноября телеграм-канал правительства Приангарья.

Виктор Томенко Kremlin.ru

Отмечается при этом, что количество ДТП сократилось на 5,9% (с 2022 до 1903). А число погибших снизилось на 14,8% (с 270 до 230), раненых — на 4,4% (с 2518 до 2405).

«Каждый день в министерстве транспорта проходит оперативный штаб, где специалисты анализируют произошедшие ДТП и их причины. Для предотвращения аварий нужны, прежде всего, профилактические меры. Результат, которого мы достигли, промежуточный, впереди еще много работы по снижению аварийности на дорогах», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Для снижения ДТП, в Иркутской области устанавливают светофоры, модернизируют нерегулируемые пешеходные переходы.

В 2022 году смонтировали и подключили 157 комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 октября по 7 ноября 2022 года на дорогах региона зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 взрослых и пятеро детей, один человек погиб.

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