Херсон, 10 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Неразорвавшаяся ракета «Точка-У» боевиков киевского преступного режима была обезврежена сапёрами Росгвардии в Херсонской области. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в своём телеграм-канале.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы «Точка-У»

Отмечается, что сотрудниками полиции региона в ходе оперативно-разыскных действий у села Горностаевка Новотроицкого муниципального округа Херсонской области была найдена невзорвавшаяся часть запущенной боевиками ВСУ ракеты «Точка-У».

«Боеприпас методом подрыва уничтожен на месте саперами Росгвардии. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 70 человек личного состава.