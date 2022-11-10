Канберра, 10 ноября 2022, 13:47 — REGNUM В Австралии 10 ноября в ходе парламентского часа депутат от партии Зеленых Макс Чендлер-Мазер обвинил федерального казначея в том, что тот уклонился от ответа на вопрос о том, сколько доступных домов будет построено в соответствии с новыми планами федерального правительства. Об этом написала газета The Guardian.
Как напоминают журналисты, ранее правительство Австралии премьер-министра Энтони Альбаниза приняло бюджет, где была представлена амбициозная жилищная программа. Документ предусматривает строительство миллиона жилищ за пять лет.