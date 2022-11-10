Канберра, , 13:47 — REGNUM В Австралии 10 ноября в ходе парламентского часа депутат от партии Зеленых Макс Чендлер-Мазер обвинил федерального казначея в том, что тот уклонился от ответа на вопрос о том, сколько доступных домов будет построено в соответствии с новыми планами федерального правительства. Об этом написала газета The Guardian.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Как напоминают журналисты, ранее правительство Австралии премьер-министра Энтони Альбаниза приняло бюджет, где была представлена амбициозная жилищная программа. Документ предусматривает строительство миллиона жилищ за пять лет.

«Казначей уклонился от моего вопроса, признав, что миллион домов будет не по карману арендаторам с низким доходом. Мы знаем, что за последние пять лет частный сектор построил миллион домов, и жилищный кризис лишь усугубился. По различным оценкам, мы слышали, что большая часть этих миллионов домов будет отдана частникам. Нам нужны доступные дома для людей, а не элитные квартиры», — сказал депутат Чендлер-Мазер, обращаясь к казначею Джиму Чалмерсу.