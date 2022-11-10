Сухум, 10 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Абхазия продолжит укреплять государственность для обеспечения будущего народа, но также будет вести курс на сближение с Россией. Об этом 10 ноября заявил абхазский президент Аслан Бжания в ходе выступления с отчётом о проделанной работе.

Аслан Бжания

«Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим. Абхазия остаётся важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе», — сказал Бжания.

Он подчеркнул, что РФ и Абхазия являются естественными союзниками, поэтому Сухум намерен делать всё для того, чтобы абхазо-российские отношения были в интересах обеих стран. Бжания также сообщил об успехах в преобразовании финансово-экономической сферы, банковской системе, в сферах здравоохранения, культуры и обороны.

Напомним, Бжания является президентом Абхазии с апреля 2020 года.