Канберра, , 13:44 — REGNUM Законопроект о трудовых отношениях был принят Палатой представителей Австралии 10 ноября после того, как лейбористское правительство пошло на ряд уступок, о чем впоследствии написала газета The Guardian.

Флаг Австралии (сс) Der Angemeldete

Согласно положениям документа, теперь работодатели будут обязаны вести переговоры сразу с несколькими профсоюзами при заключении коллективных договоров.

Законопроект о «Безопасном рабочем месте» представляет самые масштабные изменения в трудовом законодательстве Австралии, пишут журналисты. Теперь он перейдет на рассмотрение Сената, где независимый сенатор Дэвид Покок внесет свой решающий голос, чтобы документ стал законом.

Законопроект о «Безопасном рабочем месте» был принят в Палате представителей 80 голосами против 56.