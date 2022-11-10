Канберра, 10 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Генеральный директор крупнейшего частного страховщика в Австралии Medibank Дэвид Кочкар осудил утечку конфиденциальных данных о состоянии здоровья клиентов и тот факт, что медданные уже начали появляться в сети. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Christoph Scholz Хакер

Данные граждан попали в общий доступ еще 9 ноября. Это произошло после того, как хакеры потребовали выкуп в размере 15 миллионов долларов, но руководство Medibank отказалось идти у них на поводу.

«Публикация этих украденных данных в даркнете — позор …. Мы серьезно относимся к защите данных наших клиентов и еще раз безоговорочно приносим им извинения. За этими данными стоят настоящие люди, и неправильное использование их данных вызывает сожаление и может отбить у них охоту обращаться за медицинской помощью», — передает Nine News слова генерального директора Medibank Дэвида Кочкара.

Например, файл, озаглавленный «аборты», как предполагается, содержит данные о здоровье клиентов Medibank, у которых беременность проходила с осложнениями. Сейчас он также размещен в открытом доступе.