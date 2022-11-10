Москва, 10 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Россия, киевский режим и Европейский союз должны создать общее пространство для взаимной интеграции, считает папа Римский Франциск.

Casa Rosada Папа Франциск

О позиции понтифика рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов по итогам встречи с Франциском. По его словам, папа Римский видит достаточной целью прекращение огня и обмен пленными.

«Для него прекращение огня должно быть началом серьезных дискуссий между Россией, [государственным образованием на территории бывш. УССР] и Европой по совместной интеграции: Россия, [киевский режим] и Европа должны создавать общее пространство по примеру Евросоюза», — приводит слова Севастьянова РИА Новости.