Челябинск, , 13:38 — REGNUM В Челябинской области за 25 октября — 6 ноября снизились цены на восемь из 14 наблюдаемых региональным минсельхозом социально значимых продуктов питания. Об этом сообщили 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM в областной Контрольно-счётной палате.

Гречневая крупа White8ManART

Наибольшее снижение в торговых сетях показали цены на капусту белокочанную. Она подешевела на 3,95%. Крупа гречневая–ядрица стала дешевле на 3,16%, а масло подсолнечное — на 2,20%.

При этом яйцо куриное поднялось в цене на 2,67%. Хлеб подорожал на 1,03%, а молоко — на 0,54%.