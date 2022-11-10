Париж, , 13:46 — REGNUM Французский композитор румынского происхождения Владимир Косма заявил, что не верит антироссийской пропаганде. Интервью с ним 10 ноября опубликовали «Известия».

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во время общения с журналистами Косма сказал, что он помнит как «русские во главе со Сталиным» освободили его страну от нацизма, и как жители Румынии принимали на улицах освободителей. Он осудил текущую политику властей западных стран в отношении России и русской культуры и отметил, что считает происходящее «печальным, нелепым и смехотворным».

«Не знаю, как это организовано. Но когда я слышу, что говорят про Россию по телевидению, мне становится страшно», — заявил Косма, отметив, что он не видел в нашей стране ничего из того, о чём рассказывают западные пропагандисты.

Напомним, Владимир Косма известен прежде всего как композитор, написавший музыку ко многим известным кинофильмам. Он, в частности, работал над музыкальным сопровождением французских картин «Игрушка», «Высокий блондин в чёрном ботинке», «Папаши», «Невезучие» и других.