Париж, 10 ноября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти не исключил возможности проведения трехсторонней встречи с президентами Франции и Сербии Эммануэлем Макроном и Александром Вучичем 10 или 11 ноября в Париже. Об этом Курти сообщил 9 ноября поздно вечером.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

«Я всегда готов и заинтересован в диалоге и в достижении договоренностей, в полной нормализацией отношений между Косово и Сербией, подразумевающей взаимное признание», — сообщил Курти на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Курти добавил, что на столе переговоров два предложения по косовскому урегулированию — это общие рамки соглашения между Белградом и Приштиной, которые Курти представил 18 августа 2022 года на встрече в Брюсселе, и франко-германская инициатива, которую поддерживают США и ЕС.

Напомним, что Вучич и Курти 10 и 11 ноября в столице Франции участвуют в работе пятого Парижского форума мира.

Ситуация в Косово и Метохии накалилась 1 ноября, после того как сепаратистские власти в Приштине приняли решение не откладывать срок для перерегистрации автомобилей косовских сербов с номерами Республики Сербии.