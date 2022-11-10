Москва, 10 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Поддержанные комитетом Госдумы по обороне поправки в федеральный бюджет на 2023–2025 годы предполагают рост расходов на эти цели дополнительно еще на 130 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Ими предусматривается увеличить бюджетные ассигнования в 2023 году на 81 млрд рублей с учетом установления с 1 января 2023 года новой численности военнослужащих, установленной указом президента России», — сказал Картаполов.

Кроме того, предлагается выделить в 2023 году дополнительные 2,9 млрд рублей «на содержание миротворческого контингента Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе».

Предполагается также рост финансирования на обеспечение строительства специальных военных объектов и объектов инфраструктуры военных городков.

Кроме того, средства предлагается направить на возведение четырех военных госпиталей для обеспечения группировок войск при их наращивании на стратегически важных направлениях.

Проектом федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» предусмотрено в 2023 году — 4,981 трлн рублей, в 2024 году — 4,6 трлн рублей и в 2025 году — 4,208 трлн рублей соответственно.