Чебоксары, 10 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев после встречи с мобилизованными земляками в воинской части в Ульяновске устроил разбор «полётов» с чиновниками. Он открыто признал недоработки, не скрывая, что есть «достаточно хаотичное взаимодействие» в части оказания помощи военнослужащим. И раскритиковал муниципальных чиновников за «разделение мобилизованных по районам» и поставку в воинские части «абсолютно ненужных предметов» — например, бензопил и дрелей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Вся критика за недоработку с мобилизованными гражданами в части оказания им бюджетно-социальной поддержки и благотворительной гуманитарной помощи была адресована руководителям муниципальных образований. Глава Чувашии привёл ряд аргументов по итогам встречи с мобилизованными земляками в Ульяновске и офицерским составом воинской части.

«Уважаемые главы администраций. Наши земляки, командиры обратили внимание на то, что почему-то мы с вами начали наших земляков делить по районам. Негоже это делать, неправильно это делать. Поэтому давайте мы с вами договоримся: если едем из Чувашской Республики — значит, это делегация из Чувашской Республики. И каждый боец, который находится там, это наш земляк. И они все в равной мере являются для нас важными, ценными и давайте их не будем делить», — сказал Олег Николаев.

Руководитель республики подчеркнул, что действия нужно координировать и синхронизировать, поручив проводить закупки «чётко, планово, по графику» и передавать военнослужащим «только необходимое для боевых задач».

«К сожалению, было указано [офицерами в ходе личного общения], что именно снабжая по принципу своих земляков абсолютно ненужными предметами, мы с вами благими намерениями [не получим] ничего хорошего. Тем более большую часть этой потребности мы уже закрыли через организацию соответствующих закупок, через ГКЧС», — отметил глава Чувашии.

В качестве примера поставок «не совсем необходимых для боевых задач» предметов он назвал бензопилы и дрели.

«Из-за того, что с нашей стороны на сегодняшний день, скажем так, ведётся достаточно хаотичное взаимодействие с частично мобилизованными, в том числе это налагает достаточно серьёзные сложности в организации боевого слаживания и обеспечения дисциплины на должном уровне», — пояснил Олег Николаев.

Напомним, что расходы на закупку дополнительной экипировку, медикаменты и социальную помощь мобилизованным и членам их семей оценивались республиканскими властями в 400 млн рублей.

Отметим, что ранее военнослужащим из Чувашии, которые проходят подготовку в Ульяновской области, доставили несколько тонн продуктов питания и воду. В ближайшее время обещали привезти «наколенники, подлокотники и тактические перчатки, а также продовольствие для формирования «сухих пайков».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Николаев попросил жителей Чувашии не присылать своим родственникам-военнослужащим алкоголь в «качестве подарков».