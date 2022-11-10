Глава Чувашии признал «хаотичное взаимодействие» с мобилизованными
Чебоксары, 10 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев после встречи с мобилизованными земляками в воинской части в Ульяновске устроил разбор «полётов» с чиновниками. Он открыто признал недоработки, не скрывая, что есть «достаточно хаотичное взаимодействие» в части оказания помощи военнослужащим. И раскритиковал муниципальных чиновников за «разделение мобилизованных по районам» и поставку в воинские части «абсолютно ненужных предметов» — например, бензопил и дрелей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вся критика за недоработку с мобилизованными гражданами в части оказания им бюджетно-социальной поддержки и благотворительной гуманитарной помощи была адресована руководителям муниципальных образований. Глава Чувашии привёл ряд аргументов по итогам встречи с мобилизованными земляками в Ульяновске и офицерским составом воинской части.
Руководитель республики подчеркнул, что действия нужно координировать и синхронизировать, поручив проводить закупки «чётко, планово, по графику» и передавать военнослужащим «только необходимое для боевых задач».
В качестве примера поставок «не совсем необходимых для боевых задач» предметов он назвал бензопилы и дрели.
Напомним, что расходы на закупку дополнительной экипировку, медикаменты и социальную помощь мобилизованным и членам их семей оценивались республиканскими властями в 400 млн рублей.
Отметим, что ранее военнослужащим из Чувашии, которые проходят подготовку в Ульяновской области, доставили несколько тонн продуктов питания и воду. В ближайшее время обещали привезти «наколенники, подлокотники и тактические перчатки, а также продовольствие для формирования «сухих пайков».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Николаев попросил жителей Чувашии не присылать своим родственникам-военнослужащим алкоголь в «качестве подарков».