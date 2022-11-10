Джакарта, 10 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Полиция Индонезии арестовала граждан, подозреваемых в краже личных данных через поддельные веб-сайты, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

Преступники смогли извлечь выгоду по меньшей мере в размере 5 миллиардов рупий ($319 тыс.). Задержанные промышляли с 2018 по 2022 год и смогли украсть 260 тысяч файлов в 70 странах.

Подозреваемые украли 239 000 данных, принадлежащих гражданам США, а также 12 000 данных граждан Великобритании, 5000 данных граждан Румынии, 2400 данных граждан Австралии и 100 данных граждан Индонезии.

По результатам расследования стало известно, что преступники обменивали украденные данные на криптовалюту.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время миллионы жителей Австралии могут столкнуться с тем, что их медицинские данные, которые хранились на взломанных серверах страховщика Mediabank, окажутся в свободном доступе.

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