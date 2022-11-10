Донецк, , 13:35 — REGNUM Боевики киевского террористического режима обстреляли Кременец и Макеевку. Об этом 10 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Кременца со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 12:40 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 13:15 киевские нацисты выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев снова подвергли обстрелу Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР).