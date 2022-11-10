Мариуполь, ДНР, 10 ноября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Мариуполе восстановлению не подлежат около трети многоквартирных домов. Снести предстоит более 620 зданий, разрушенных в ходе боевых действий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Всего в Мариуполе насчитывается более 2 тыс. многоквартирных жилых домов. В очереди на снос — 624 объекта. Ещё более 100 жилых домов на данный момент находятся в аварийном состоянии.

В частном секторе повреждено около 80% домов, шестая часть — не подлежит восстановлению. Люди, потерявшие своё жильё, смогут найти приют в пунктах временного размещения.