Москва, 10 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит заёмщику, признанному пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, оформить ипотечные каникулы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, указанный заёмщик получит право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий по кредитному договору, обязательства по которому обеспечены ипотекой, предусматривающему приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика на срок, определенный заемщиком.

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил ко второму чтению законопроекта уточнить порядок признания лица «пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации», а также установить перечень документов, предъявляемых заемщиком для получения льготного периода.