Нижнекамск, Татария, , 13:35 — REGNUM Жителя города Нижнекамска суд признал виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по РТ.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в середине октября 40-летний мужчина в одном из нижнекамских пабликов разместил комментарий с ложной информацией о происходящем в зоне СВО, передает «Татар-информ» со ссылкой на ведомство. Данная публикация искажает и дискредитирует задачи российской армии на территории бывш. УССР.

Суд признал горожанина виновным и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ 24-летнюю местную жительницу.

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