Красноярск, 10 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи семилетнему ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») возбуждено по результатам рассмотрения сообщения, размещённого в социальных сетях.

По данным следствия, в сентябре 2022 года бабушка семилетнего мальчика, являющаяся его опекуном, обратилась в межрайонную больницу в связи с плохим самочувствием внука. В ходе осмотра пациенту выставили диагноз «кишечная инфекция». Затем ребёнку стало хуже, он впал в кому.

Бабушка убеждена, что врачи выставили её внуку неверный диагноз, медицинская помощь оказывалась ненадлежащим образом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Талице Свердловской области врачебная ошибка могла обернуться смертью юной пациентки. Ребёнка лечили от кашля, однако позже в организме девочки нашли инородное тело.

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