Барнаул, , 13:33 — REGNUM В аппарате правительства Алтайского края произошло новое кадровое назначение: спустя полгода после увольнения министра спорта Алексея Перфильева губернатор региона Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении на эту должность Максима Рябцева.

Виктор Томенко Kremlin.ru

Из биографии нового чиновника известно, что он родился в 1976 году в Барнауле. Окончил среднюю школу № 80. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности «Юриспуденция». До 2019 года находился на службе в рядах Вооруженных Сил России. Имеет спортивные разряды КМС в служебно-прикладных видах спорта.

К работе в должности министра спорта Алтайского края он приступит с 11 ноября 2022 года. До 10 ноября Максим Рябцев исполняет обязанности замминистра спорта Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев был отправлен в отставку еще в апреле 2022 года. В официальном сообщении губернаторской пресс-службы причина отставки обозначалась, было сказано, что произошла она по собственному желанию чиновника.

Тем не менее, известно, что по итогам прокурорских проверок Перфильев ранее получил предостережение в связи с отставанием от графика строительства физкультурно — оздоровительного комплекса по адресу: ул. Юрина, 197а. Данный объект возводится по нацпроекту «Демография».

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