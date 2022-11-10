Курган, 10 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Десятиклассница из Кургана предложила использовать съедобную посуду взамен пластиковой. Девочка учится в лицее-интернате для одарённых детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки Курганской области.

odar-licey. gosuslugi.ru Столовая в лицее-интернате для одарённых детей города Кургана

Проект «Съедобная посуда» Валерия Колистратова представила на суд жюри Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». На эту идею курганскую школьницу натолкнул второй ужин в лицее, который ребятам всегда приносят в одноразовой посуде.

«Тонны пластика пагубно влияют на окружающую среду. Это плохо разлагаемый материал. Я считаю, если заменить пластиковую посуду на съедобную, то можно привить правильные экологические привычки и сделать шаг к осознанному потреблению. Я изучила опыт ресторанов и кафе и поняла, что многие с одобрением относятся к такой съедобной посуде», — рассказала Валерия о своей идее.

Девочка составила смету и определила, что на изготовление и хранение подобных изделий ей нужно чуть более 100 тысяч рублей. Сама она может изготовить пока лишь 30 съедобных стаканчиков в день.