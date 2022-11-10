Берислав, Херсонская область, , 13:27 — REGNUM Житель Бериславского района Херсонской области получил серьёзные травмы в результате подрыва на мине, заложенной киевскими нацистами. Об этом сообщили 10 ноября в министерстве здравоохранения региона.

Мина Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина наткнулся на мину во время покоса травы. В результате детонации ему оторвало кисти рук, он также получил травмы лица и глаз.

Бригада скорой помощи доставила его в больницу, сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

«Преступный киевский режим не останавливается ни перед чем. Сколько уже мирных жителей пострадало от рук [киевских] националистов?! Будьте очень осторожны. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшему», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее херсонские полицейские обнаружили зенитную установку с боезапасом, брошенную ВСУ.