Берислав, Херсонская область, 10 ноября 2022, 13:27 — REGNUM Житель Бериславского района Херсонской области получил серьёзные травмы в результате подрыва на мине, заложенной киевскими нацистами. Об этом сообщили 10 ноября в министерстве здравоохранения региона.
Мужчина наткнулся на мину во время покоса травы. В результате детонации ему оторвало кисти рук, он также получил травмы лица и глаз.
Бригада скорой помощи доставила его в больницу, сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее херсонские полицейские обнаружили зенитную установку с боезапасом, брошенную ВСУ.