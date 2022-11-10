Колпино, Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM В Колпинском районе Санкт-Петербурга выставили на продажу производственный комплекс. О проведении торгов 10 ноября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Объект на Финляндской улице, 23Ю, обретёт нового владельца. Комплекс расположен на земельном участке площадью 12,7 га, рядом с ним находится известное предприятие «Ижорские заводы».

Производственный комплекс размещён в районе с хорошей транспортной доступностью. Колпинское шоссе располагается в 900 метрах от объекта. Московское шоссе и развязка КАД дальше, 6 и 13 км соответственно.

«Учитывая дефицит подготовленных промышленных территорий в Петербурге, а также выгодные расположение предложенного к продаже объекта — удобную транспортную доступность и близость к крупным промышленным массивам Ижорского завода — объект имеет высокий потенциал использования как по текущему назначению, так и для размещения иного производства», — сообщила заместитель руководителя департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

В здании есть офисно-складские помещения и пристройка. Также в составе лота производственная техника: пять мостовых кранов и три компрессора.

Отметим, что комплекс ввели в эксплуатацию в 2005 году. Его состояние оценивается как хорошее. На сегодняшний день там производят изделия из металла. Торги пройдут 16 декабря. Стартовая цена объекта определена в 470 млн рублей.

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