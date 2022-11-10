Горловка, ДНР, 10 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев снова подвергли обстрелу Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что памятные доски двум жителям Липецкой области, погибшим при исполнении воинского долга в специальной военной операции, установили на Мемориале Славы в поселке Лев Толстой.