Ангарск, Иркутская область, , 13:24 — REGNUM В Ангарске вынесен приговор по уголовному делу о сокрытии свыше 15 млн рублей от взыскания налогов, сообщает 9 ноября телеграм-канал прокуратуры Иркутской области.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Судом установлено, что в период с 2018 г. по 2019 г. подсудимый, будучи руководителем организации, осуществляющей деятельность в сфере поставок и монтажа оборудования для киноиндустрии, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам принял меры к сокрытию более 15 млн рублей.

Он организовал перечисление денежных средств за оказанные услуги на счета подконтрольных ему юридических лиц, минуя расчетные счета организации, на которые налоговым органом был наложен арест.

В ходе предварительного следствия ущерб причиненный преступлением бюджетной системе Российской Федерации возмещен в полном объеме. Расследование осуществлялось следователями СК.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 700 тыс рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из предприятий Глазова по статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере.