Ереван, 10 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. На армяно-азербайджанской границе в результате обстрела со стороны Азербайджана ранен военнослужащий армии Армении. Об этом 10 ноября заявили в минобороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Уточняется, что инцидент произошёл 10 ноября около 10:30 по местному времени (09:30 мск).

«На боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника получил огнестрельное ранение военнослужащий воинской части […], рядовой П. Х.», — говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

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Также уточняется, что состояние здоровья раненного военнослужащего оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что позиции вооружённых сил Армении подверглись обстрелам со стороны ВС Азербайджана. По его словам, азербайджанские военные открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, в ночь с 8 на 9 ноября.

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