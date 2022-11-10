Барселона, Испания, , 14:02 — REGNUM Социалистическая партия Каталонии (Partit dels Socialistes de Catalunya, отделение PSOE в регионе) снова победила бы на выборах в парламент Каталонии и получила бы от 35 до 41 места, по сравнению с нынешними 33 креслами. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на исследование Центра изучения общественного мнения.

Каталония

Сразу за социалистами следует Республиканская партия Каталонии (Esquerra Republicana de Catalunya) с 30-36 местами.

Третье место заняла бы партия «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya), которая получит от 19 до 24 мест: это меньше, чем нынешние 32 кресла.

Всего были опрошены 2000 человек в период с 27 сентября по 21 октября 2022 года, и поэтому опрос отражает палитру мнений после ухода JxCat из правительства.

При этом «Народная партия» (Partido Popular) станет четвертой силой в парламенте, получив от 11 до 16 мест по сравнению с нынешними тремя, в то время как партия «Граждане» (Ciudadanos) может исчезнуть из каталонского парламента (0-4 места, сейчас у нее 6 мест). «Кандидатура народного единства» (Candidatura d’Unitat Popular) получит от 8 до 12 мест (сейчас 9 мест), левый альянс «Вместе мы можем» (En Comú Podem) — от 6 до 10 мест (сейчас 8 мест), а «Голос» (Vox) — от 6 до 10 мест (сейчас 11 мест).