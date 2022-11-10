Джакарта, 10 ноября 2022, 13:22 — REGNUM Заявление президента Индонезии Джоко Видодо о кандидатах на выборах может нанести ущерб имиджу президентских выборов 2024 года, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо
Джоко Видодо
Kremlin.ru

Члены агентства по всеобщему наблюдению за выборами оценили заявление президента Джоко Видодо в поддержку ряда потенциальных кандидатов на пост главы государства. Президента страны обвинили в отсутствии нейтралитета со стороны правительства Индонезии. Агентство по наблюдению за выборами выступило за честное проведение выборов.

Джоко Видодо выступил с рядом заявлений в поддержку потенциальных кандидатов в президенты. Президент страны выдвинул министра обороны Прабово Субианто в качестве кандидата на пост главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан отреагировал на новость об отсутствии президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите G20 на Бали.

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