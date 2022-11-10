Джакарта, , 13:22 — REGNUM Заявление президента Индонезии Джоко Видодо о кандидатах на выборах может нанести ущерб имиджу президентских выборов 2024 года, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Члены агентства по всеобщему наблюдению за выборами оценили заявление президента Джоко Видодо в поддержку ряда потенциальных кандидатов на пост главы государства. Президента страны обвинили в отсутствии нейтралитета со стороны правительства Индонезии. Агентство по наблюдению за выборами выступило за честное проведение выборов.

Джоко Видодо выступил с рядом заявлений в поддержку потенциальных кандидатов в президенты. Президент страны выдвинул министра обороны Прабово Субианто в качестве кандидата на пост главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан отреагировал на новость об отсутствии президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите G20 на Бали.

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