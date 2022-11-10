В Австралии пожаловались на утечку данных клиентов сотового оператора
Канберра, 10 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Некоторые нынешние и бывшие клиенты основных субподрядчиков одного из крупнейшего сотового оператора Австралии Optus входят в число 9,8 миллионов жертв крупнейшего хакерского взлома за всю историю страны. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Растущее число озадаченных людей, которые никогда не были клиентами оператора Optus, связались с журналистами Nine News после того, как им были отправлены шокирующие письма от телекоммуникационной компании, в которых сообщалось, что их персональные данные тоже были украдены хакерами.
Субподрядчиками, пострадавшими в результате сентябрьского взлома второго по величине оператора мобильной связи Австралии, являются компании Gomo, Virgin Mobile и SIMplus.
В заявлении для Nine News представитель Optus признал, что, «к сожалению, некоторые из клиентов [этих сотовых операторов] могли быть затронуты». Представитель также отметил, что компания связалась со всеми клиентами, чьи личные данные потенциально могли быть украдены преступниками, стоящими за взломом.