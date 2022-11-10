Иркутск, , 13:18 — REGNUM В Иркутской области 9 ноября состоялся торжественный митинг, посвященный отправке первых команд призывников. Как сообщает телеграм-канал правительства Приангарья, сегодня они будут направлены к местам несения службы.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

«Армия закаляет характер, воспитывает целеустремлённость, ответственность, силу воли и патриотизм. Будьте твёрдыми и настойчивыми в преодолении трудностей, в овладении военной специальностью. Особо хочу подчеркнуть, что новобранцы, призванные на военную службу в ходе осенней призывной кампании, к выполнению задач специальной военной операции привлекаться не будут», — напутствовал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне мобилизации кадровую потребность предприятий Иркутской области могут восполнить студентами.

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