Череповец, Вологодская область, , 14:29 — REGNUM В Череповце с балкона квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпала 12-летняя девочка. Об этом в соцсетях сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Балконы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент произошел вечером 9 ноября на улице Химиков. Ребенка с множественными травмами доставили в детскую областную больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье полуторагодовалый мальчик выжил, выпав с пятого этажа.