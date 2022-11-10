Рим, , 13:17 — REGNUM 75% граждан Италии согласны с утверждением, что США представляют собой угрозу для мира во всем мире, таковы опубликованные 10 ноября итоги опроса SWG.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

33% жителей считают, что Вашингтон представляет собой «весьма сильную» угрозу для мира, 42% — «довольно сильную».

«Лидерами» рейтинга оказались Россия и Китай: Москву считают угрозой для мира 87% граждан Италии (56% — «сильной угрозой»), Пекин — 78% (30%). На четвертом месте оказался Иран (73% и 25% соответственно).