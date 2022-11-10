Брисбен, Австралия, 10 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Власти Квинсленда (штат на северо-востоке Австралии) конфисковали более 100 больных диких животных, которые были найдены теснящимися в домовладении частного лица в Брисбене. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Было обнаружено, что большинство из 110 животных находятся в плохом состоянии, и многие из них теперь должны быть усыплены. Местные офицеры полиции и службы по надзору за дикой природой в Квинсленде назвали этот случай «одним из худших, которые они когда-то видели».

Офицеры охраны дикой природы и полиция утверждают, что гражданин, который содержал у себя дома столько животных, нарушил условия обращения с ними.﻿

Некоторые из животных были настолько в плохом состоянии, что они ослепли, а это означало, что их нельзя выпустить обратно в дикую природу. Поэтому их пришлось усыпить.