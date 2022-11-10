Кронштадт, Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Женщина-водитель погибла, остановившись из-за поломки своего автомобиля на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Петербурга на дамбе комплекса защитных сооружений (КЗС).

Смертельное ДТП на КАД t. me/Megapolisonline

Об этом сообщили 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в 11:20 мск на 137 км внутреннего радиуса КАД. Автомобиль LADA Largus онлайн-сервиса экспресс-доставки, под управлением 44-летнего мужчины, совершил столкновение со стоящим на аварийной сигнализации из-за технической неисправности автомобилем Chery QQ.

«Водитель Chery, 35-летняя женщина, находившаяся в момент аварии в районе багажника своего автомобиля, от полученных в результате ДТП травм скончалась на месте», — уточнил собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

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