Новосибирск, 10 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Новая станция Новосибирского метрополитена будет сдана до конца года. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр города Анатолий Локоть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что строительство станции «Спортивная» началось летом 2019 года. Она должна была быть готова к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023.

«Заканчиваются строительные, пусконаладочные работы. Идёт клининг, — сказал Локоть. — Нет сомнений, что станция будет закончена в этом году».

Как сообщало ИА REGNUM, станция метро «Спортивная» строится рядом с новой ледовой ареной Новосибирска. На пресс-конференции 14 сентября 2022 года мэр Новосибирска уверял, что станцию сдадут в октябре. Тогда он подчёркивал, что «принципиальных вопросов, которые бы тормозили завершение, нет».

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Не выдержаны сроки и по новой ледовой арене. Срыв сроков по ней уже обошёлся виновнику в 106 млн рублей.