Канберра, , 13:16 — REGNUM В муниципальном совете Мосмана, одного из северных районов Сиднея, призвали владельцев электромобилей использовать общественные зарядные станции, поскольку многие граждане предпочитают заряжать свои автокары с помощью удлинителей, накинутых на деревья и пешеходные дорожки, что нарушает правила. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Электромобиль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Местные чиновники посоветовали гражданам использовать доступные станции быстрой зарядки электрокаров после того, как в интернете появилось несколько фотографий автомобилей, заряжаемых через удлинители, подключенные к домам, находящимся в нескольких метрах.

«Подключение питания к транспортному средству путем прокладки кабелей через пешеходные дорожки или другие общественные места потенциально небезопасно для населения», — сказала пресс-секретарь совета в комментарии для Nine News.

Журналисты отмечают, что в Сиднее подобные новости учащаются по мере того, как в крупнейшем мегаполисе Австралии растет количество электромобилей, а это означает, что местные советы стремятся быстро адаптироваться, чтобы оборудовать зарядные станции для населения.