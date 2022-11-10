Донецк, , 13:14 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев. Об этом 10 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 12:48 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Криничное в Луганской Народной Республике (ЛНР) был обстрелян бандеровцами из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.